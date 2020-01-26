Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, чем она занималась в ночь после победы на чемпионате Европы.

По словам Косторной, она спала три с половиной часа. Фигуристка призналась, что после того, как она пришла в номер, она долго смотрела сериалы.

«А потом — оп и четыре часа утра. А в 8:30 вставать. Сказала себе «одна серия», потом еще одна…» — сказала Косторная, слова которой приводит Sport24.

Напомним, Косторная завоевала золото на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

В произвольной программе Косторная набрала 155,89 балла, в общей сумме за две программы она набрала 240,81 балла, что позволило ей стать чемпионкой Европы. Второе место заняла еще одна россиянка Анна Щербакова, третьей стала Александра Трусова.