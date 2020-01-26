В матче 21-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» дома сыграл вничью с «Леганесом» со счетом 0:0.

Встреча завершилась без забитых голов, но с удалением: на 93-й минуте вторую желтую карточку получил голкипер гостей Иван Куэляр.

Кроме того, главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне получил желтую карточку на 57-й минуте встречи.

После 21 матча команда Симеоне идет на четвертой строчке в турнирной таблице испанской Примеры, имея в активе 36 очков. Команда Хавьера Агирре занимает 19-ю позицию в таблице с 15 баллами.

Следующий матч «матрасники» проведут 1 декабря на выезде против соседей из мадридского «Реала». «Леганес» двумя днями ранее в рамках 1/8 финала Кубка Испании встретится с «Барселоной» в гостях.