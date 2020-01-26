В матче 21-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» дома сыграл вничью с «Кальяри» со счетом 1:1.

В составе хозяев гол забил Лаутаро Мартинес с передачи Эшли Янга на 29-й минуте встречи. У гостей отличиться удалось Радже Найнгголану с передачи Жоао Педро на 78-й минуте.

Отметим, на 94-й минуте за две желтые карточки подряд был удален с поля Лаутаро Мартинес.

После 21 матча команда Антонио Конте идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 48 очков и отставая от лидирующего «Ювентуса» на три балла. «Кальяри» занимает шестую позицию с 31 очком.

Следующий матч «Интер» проведет 29 января дома против «Фиорентины» в рамках четвертьфинала Кубка Италии. «Кальяри» 1 декабря примет «Парму».