Чешская «Млада-Болеслав» сделала скидку московскому «Динамо» на российского нападающего Николая Комличенко.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», за 24-летнего форварда бело-голубые заплатили 3,4 миллиона евро, что на 100 тысяч меньше, чем сообщалось ранее. Отмечается, что москвичи убедили руководство «Млады» снизить стоимость Комличенко в последний день перед заключением сделки.

Ранее стало известно, что Николай Комличенко официально перешел в московское «Динамо». О трансфере было объявлено в официальном «Твиттере» московского клуба. Согласно официальному заявлению клуба, контракт с Комличенко был подписан на 4,5 года.

Напомним, в прошлом году в составе «Млады Болеслав» Николай Комличенко стул лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 29 мячей и выведя команду в Лигу Европы. В текущем сезоне он стал автором 10 мячей в 15 играх.