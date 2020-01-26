Континентальная хоккейная лига приняла решение дисквалифицировать на пять матчей защитника подольского «Витязя» Якуба Ержабека.

Как сообщается на сайте лиги, на основании видеоматериалов решено дисквалифицировать игрока на четыре встречи и подвергнуть денежному штрафу. Кроме того, так как Ержабек был наказан Дисциплинарным штрафом до конца игры и большим и дисциплинарным штрафом до конца игры в разных матчах, на дисквалификацию наложился еще один матч и индивидуальный штраф.

Отметим, по ходу игры против ярославского «Локомотива» Ержабек толкнул линейного арбитра в спину.

В данный момент подольский «Витязь» идет на восьмом месте после 51 матча в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 56 очков.