Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров объявил состав команды на чемпионат мира в Антхольце.

По словам Белозерова, в состав на чемпионат мира попадет шесть биатлонистов, выступавших на этапе Кубка мира в Поклюке. Он отметил, что кандидатура седьмого спортсмена станет ясна после отбора в Ижевске и следующего этапа Кубка IBU.

«Также не забываем про Халили, который выступает на ЮЧМ», — сказал Белозеров, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, на этапе Кубка мира мира в Поклюке выступали Александр Логинов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов и Евгений Гараничев.

Отметим, чемпионат мира по биатлону пройдет в итальянском Антхольце с 13 по 23 февраля.