Сборная России по биатлону установила личный антирекорд, не попав в призовую тройку в 26 гонках подряд.

Неудачная серия началась на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, после чего на этапах в Анси, Оберхофе, Рупольдинге и Поклюке российская команда не смогла попасть на подиум.

Отметим, последней медалью сборной было серебро Александра Логинова в гонке преследования 14 декабря, а также серебро женской команды в эстафете в этот же день.

Всего в текущем сезоне сборная России завоевала пять медалей на Кубке мира: две серебряные и три бронзовые.

Следующим турниром, в котором примут участие россияне, станет чемпионат мира. ЧМ будет проходить с 12 по 23 февраля в итальянском Антхольце.

Ранее старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров объявил состав команды на чемпионат мира в Антхольце.