В матче 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» дома одержал разгромную победу над «Фулхэмом» со счетом 4:0.

В составе хозяев дубль оформил Габриэл Жезус. Бразилец отличился на 72-й минуте с передачи Жоау Канселу и на 75-й минуте. Еще по мячу забили Илкай Гюндоган с пенальти на 8-й минуте и Бернарду Силва с передачи Фила Фодена на 19-й минуте встречи.

Отметим, на 6-й минуте прямую красную карточку получил защитник гостей Тим Рим.

«Манчестер Сити» стал первой командой из клубов топ-5 европейских лиг, сумевших забить более 100 мячей в этом сезоне (102).

В рамках этого же турнира сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Транмере Роверс», а «Ливерпуль» встретится на выезде с «Шрусбери Таун».