Шведская биатлонистка Ханна Эберг завоевала золотую медаль в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).

Шведка финишировала первой, допустив один промах. С отставанием в 6,5 секунд второе место заняла представительница Италии Лиза Витоцци, не допустившая ошибок при стрельбе. Замкнула призовую тройку француженка Анаис Бескон, также отстрелявшая без ошибок.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, она заняла 19-е место. Допустив четыре промаха, Светлана проиграла 2:14,7. Ирина Старых заняла 20-е место с двумя промахами. Екатерина Юрлова-Перхт позволила себе три неточных выстрела и стала лишь 21-й.

Отметим, после этой гонки сборная России по биатлону установила личный антирекорд, не попав в призовую тройку в 26 гонках подряд.