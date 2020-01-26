Боксер-тяжеловес, экс-чемпион мира Тайсон Фьюри поделился мнением о своем предстоящем сопернике Деонтее Уайлдере.

По словам Фьюри, цифры говорят, что Уайлдер – величайший панчер в истории тяжелого веса.

Британец считает, что отправить в нокаут 43 соперника — это крутое достижение. Он отметил, что еще никогда не дрался с тем, кто нокаутировал всех, с кем боксировал.

«И он почти нокаутировал меня. Деонтей обладает потрясающей силой», – сказал Фьюри, слова которого приводит BoxingNews 24.

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер встретятся в феврале 2020 года, первый поединок завершился вничью.

Уайлдер в 43 боях за профессиональную карьеру одержал 42 победы (в том числе 41 нокаутом). У Фьюри 29 побед в 30 боях.

Ранее Тайсон Фьюри рассказал о подготовке к поединку против Деонтея Уайлдера.