Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о планах на предстоящий чемпионат мира.

По словам Норицына, в сборной благодарны СМИ, что они делают шоу и делают биатлон таким популярным.

«У нас нет результата? Тут есть, над чем подумать. План на чемпионат мира? Хотелось бы видеть, что в каждой гонке мы можем побороться за медаль», — сказал Норицын, слова которого приводит «Матч ТВ».

Ранее шведская биатлонистка Ханна Эберг завоевала золотую медаль в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, она заняла 19-е место.

Отметим, после этой гонки сборная России по биатлону установила личный антирекорд, не попав в призовую тройку в 26 гонках подряд.