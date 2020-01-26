Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев поделился мнением о неудачных результатах сборной.

По словам Драчева, к антирекордной серии он относится спокойно и не считает ее провалом. По мнению главы СБР, нужно учитывать состояние лидера сборной Александра Логинова, которого преследуют проблемы с рукой. Драчев добавил, что в этом сезоне он уделяет много времени семье, и это нормально, так как Логинов женился и у него родилась дочь.

«Отрицательный результат — тоже результат, он отражает результат работы. Будем анализировать», — сказал Драчев, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, сборная России по биатлону установила личный антирекорд, не попав в призовую тройку в 26 гонках подряд. Неудачная серия началась на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, после чего на этапах в Анси, Оберхофе, Рупольдинге и Поклюке российская команда не смогла попасть на подиум.