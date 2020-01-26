В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА дома одержал победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 4:3.

В составе армейцев по шайбе забросили Иван Морозов с передачи Василия Подколзина на 9-й минуте, Андрей Кузьменко в большинстве с передач Ивана Морозова и Кирилла Марченко на 27-й минуте, Наиль Якупов с передачи Йори Лехтеря на 39-й минуте И Игорь Ожиганов с передачи Андрея Кузьменко на 40-й минуте.

У нижегородцев отличились Антон Шенфельд с передач Чэя Геноуэя и Тая Ратти на 40-й минуте, Андрей Белевич с передачи Даниила Ильина на 54-й минуте и Денис Баранцев на последней минуте встречи.

После 52 матчей команда Алексея Кудашова идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 73 очка. Подопечные Дэвида Немировски занимают седьмую строчку на Западе с 56 баллами.