В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 6:1.

В составе омичей по шайбе забросили Артем Манукян с передачи Дениса Зернова на 3-й минуте, Сергей Шумаков с передач Семена Кошелева и Кирилла Семенова на 8-й минуте, Семен Кошелев с передач Сергея Шумакова и Кирилла Семенова на 29-й минуте, Андрей Стась в меньшинстве с передачи Павла Дедунова на 34-й минуте, Свен Андригетто на 36-й минуте и Тэйлор Бек в большинстве с передачи Вячеслава Войнова на 47-й минуте.

Единственный гол гостей забил Егор Яковлев, отличившийся в большинстве с передач Виктора Антипина и Денниса Расмуссена на 30-й минуте встречи.

После 52 матчей команда Боба Хартли идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 74 очка. Омичи обеспечили себе выход в плей-офф Кубка Гагарина.

Подопечные Ильи Воробьева занимают восьмую строчку на Востоке с 55 баллами.