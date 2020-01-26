Нападающий московского «Динамо» Николай Комличенко отметился забитым голом в двустороннем матче.

Об этом сообщает официальный Twitter московского клуба. Отмечается, что встреча между белыми и красными завершилась вничью со счётом 2:2. В составе белых по мячу забили Клинтон Н’Жье и Дмитрий Скопинцев, а за красных отличились Комличенко и Владимир Рыков.

Ранее стало известно, что Николай Комличенко официально перешел в московское «Динамо». О трансфере было объявлено в официальном «Твиттере» московского клуба. Согласно официальному заявлению клуба, контракт с Комличенко был подписан на 4,5 года.

Напомним, в прошлом году в составе «Млады Болеслав» Николай Комличенко стул лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 29 мячей и выведя команду в Лигу Европы. В текущем сезоне он стал автором 10 мячей в 15 играх.