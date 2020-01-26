В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги финский «Йокерит» дома одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» со счетом 3:2.

В составе хозяев по шайбе забросили Алекси Халме с передач Микко Лехтонена и Антти Пильстрема на 5-й минуте, Петри Контиола с передачи Хенрика Хаапалы на 13-й минуте и Никлас Йенсен с передач Хаапалы и Контиолы на 26-й минуте.

У гостей отличились Мэтт Уайт с передач Зака Митчелла и Павла Порядина на 2-й минуте и Якоб Берглунд на 16-й минуте встречи.

После 52 матчей команда Лаури Марьямяки идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 71 очко. Команда Вячеслава Буцаева занимает десятую строчку на Востоке с 50 баллами, проведя 51 игру.