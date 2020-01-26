В матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ петербургский «Зенит» дома потерпел поражение от казанского УНИКСа со счетом 75:86 (27:24, 22:13, 13:31, 13:18).

Наибольшую результативность продемонстрировал защитник казанцев Эрик Макколлум, набравший 21 очко. Защитник петербуржцев Остин Холлинз набрал 15 баллов.

Отметим, после 14 матчей команда Джоана Плазы идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата, одержав шесть побед и потерпев восемь поражений. УНИКС занимает четвертую строчку, казанский клуб побеждал девять раз при пяти поражениях.

Следующий матч сине-бело-голубые проведут 30 января против «Барселоны» на выезде в рамках Евролиги. В Единой лиге ВТБ «Зенит» 2 февраля дома сыграет с «Калевом».

УНИКС 29-го числа встретится с «Галатасараем» в Евролиге, а 2 февраля примет подмосковные «Химки» в Единой Лиге ВТБ.