Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов поделился мнением о победе над нижегородским «Торпедо».

По словам Кудашова, в концовке СКА сам себе устроил проблемы, так как команда сыграла недисциплинированно, были обрезы, из-за чего у соперника возникали контратаки.

«Ну и удаления. Это привело к нервной концовке, которую пришлось героически спасать», — сказал Кудашов, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА дома одержал победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 4:3.

После 52 матчей команда Алексея Кудашова идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 73 очка. Подопечные Дэвида Немировски занимают седьмую строчку на Западе с 56 баллами.