Модель и телеведущая Виктория Лопырева, совершившая символическое вбрасывание перед матчем между «Авангардом» и «Металлургом», рассказала, что стала болельщицей омского клуба.

По словам Лопыревой, на игру ее пригласило руководство «Авангарда», , и теперь в ее лице «Авангард» обрел еще одного болельщика. Девушка отметила, что между «Авангардом» и «Металлургом» ей очень понравился.

«Сегодня была безумная атмосфера на арене, которая ничем не уступала матчам в НХЛ. Организаторы делают большую работу, чтобы привлекать народ на хоккей», — сказала Лопырева, слова которой приводит Sport24.

Напомним, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 6:1. После 52 матчей команда Боба Хартли идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 74 очка. Омичи обеспечили себе выход в плей-офф Кубка Гагарина.