В матче 19-го тура немецкой Бундеслиги бременский «Вердер» дома потерпел разгромное поражение от «Хоффенхайма» со счетом 0:3.

В составе гостей отличились Кристоф Баумгартнер на 79-й минуте и Саркис Адамян с передачи Баумгартнера на 83-й минуте. Еще один мяч в свои ворота отправил полузащитник «Вердера» Дэйви Классен на 65-й минуте встречи.

После 19 матчей команда Алфреда Схредера идет на седьмом месте в турнирной таблице Бундеслиги, имея в активе 30 очков. Подопечные Флориана Кофельдта занимают 16-ю строчку в таблице с 17 баллами.

Следующий матч «Хоффенхайм» проведет 1 декабря дома против леверкузенского «Байера». «Вердер» в этот же день в гостях встретится с «Аугсбургом».

В Кубке Германии «Хоффенхайм» 5 декабря сыграет с «Баварией», «Вердер» днем ранее сыграет с дортмундской «Боруссией».