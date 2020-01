View this post on Instagram

Впервые за 14 лет российские фигуристы завоевали золото чемпионата Европы по всех дисциплинах ⠀ Вместе с @1tv мне предоставилась возможность наблюдать и комментировать триумф наших фигуристов в Граце. Даже записывали влог, который скоро будет опубликован. Без лишних слов: ⁃ 10 медалей (4 золотые, 3 серебрянные, 3 бронзы)!! ⠀ Так круто быть частью такого события, как это, особенно интересно было оказаться на чемпионате Европы не со стороны зрителя, а со стороны комментатора — незабываемый опыт) ⠀ Однако на следующий год я приложу все усилия, чтобы попасть в число участников. Все таки прежде всего я — спортсменка, а потом комментатор 😅 ⠀ Мне интересно как вы оцениваете мое комментирование? Пишите в комментариях, обратная связь всегда полезна) ⠀ ____ ⠀ For the first time in 14 years, Russian skaters won the gold of the European Championship in all disciplines ⠀ Together with @ 1tv, I had the opportunity to observe and comment on the triumph of our skaters in Graz. Even recorded a vlog, which will be published soon. Without many words: ⁃ 10 medals (4 gold, 3 silver, 3 bronze) !! ⠀ It was so cool to be part of an event like this, it was especially interesting to be at the European Championships not from the viewer, but from the commentator — an unforgettable experience) ⠀ However, next year I will do my best to become one of the participants. All the same, first of all, I am an athlete, and then a commentator 😅 ⠀ I wonder how you rate my comments? Write in the comments, feedback is always helpful)