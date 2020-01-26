Грозненский «Ахмат» в своем официальном Instagram объявил голосование за выбор новой формы команды на будущий сезон.
Клуб показал фанатам шесть вариантов дизайна, предложенных техническим спонсором. Голосование продлится до 31 января.
Отмечается, что при принятии окончательного решения мнение большинства обязательно будет учтено.
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Дорогие друзья! В сезоне 2020/2021 у нашей команды будет новая форма. Технический партнёр клуба предлагает разные варианты дизайна игровой формы. Мы же, в свою очередь, предлагаем нашим болельщикам путём голосования выразить своё мнение в выборе игровой футболки. Голосуйте за понравившийся вам дизайн футболки (укажите в комментариях одну из цифр). При принятии окончательного решения мнение большинства обязательно будет учтено. Голосование продлится до 31 января включительно 🔴 Выбирать можно только один вариант!!!! 🔴 #Ахмат #Грозный
Напомним, после 19 туров российской премьер-лиги «Ахмат» с 19 очками идет на 12-й строчке в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что бразильский нападающий итальянского «Удинезе» Фелипе Визеу стал футболистом грозненского «Ахмата». Об этом сообщает официальный сайт грозненцев. Отмечается, что 22-летний форвард взят у удинцев в аренду до конца 2020 года. Также в «Ахмат» из екатеринбургского «Урала» перешел Владимир Ильин.
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