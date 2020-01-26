Напомним, после 19 туров российской премьер-лиги «Ахмат» с 19 очками идет на 12-й строчке в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что бразильский нападающий итальянского «Удинезе» Фелипе Визеу стал футболистом грозненского «Ахмата». Об этом сообщает официальный сайт грозненцев. Отмечается, что 22-летний форвард взят у удинцев в аренду до конца 2020 года. Также в «Ахмат» из екатеринбургского «Урала» перешел Владимир Ильин.