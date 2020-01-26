В матче 1/16 финала Кубка Англии «Ливерпуль» в гостях сыграл вничью с «Шрусбери Таун» со счетом 2:2.

В составе мерсисайдцев на 15-й минуте отличился Кертис Джонс с передачи Педро Чиривеллы, еще один мяч в свои ворота забил защитник «Шрусбери» Дональд Лав на 46-й минуте.

У «Шрусбери» дубль оформил Джейсон Каммингс, который отличился на 65-й минуте с пенальти и на 75-й минуте с передачи Шона Уолли.

По регламенту Кубка Англии после ничьей командам предстоит переигровка. Дата станет известна позднее.

Ранее в матче 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде одержал разгромную победу над «Транмер Роверс» со счетом 6:0, а «Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» со счетом 4:0.

Команда Гвардиолы стала первой из клубов топ-5 европейских лиг, сумевших забить более 100 мячей в этом сезоне (102).