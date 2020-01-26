Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев проведут матчи 1/8 финала Australian Open.

Медведев сыграет против швейцарца Станисласа Вавринки. Начало встречи запланировано на 7:00 по московскому времени.

Ранее четвертая ракетка мира в трех сетах обыграл представителя Австралии Алексея Попырина. Во втором круге Медведев прошел испанца Педро Мартинеса Портеро, в первом обыграл американца Фрэнсиса Тиафо.

Вавринка на пути к четвертому кругу прошел Дамира Джумхура, Андреаса Сеппи и Джона Изнера.

Рублев встретится с немецким теннисистом Александром Зверевым. Матч начнется не раньше 10:30 по московскому времени.

В третьем круге победил бельгийца Давида Гоффена в четырех сетах. Ранее россиянин обыграл японца Юити Сугиту и австралийца Кристофера О’Конелла.

Зверев на пути к четвертому кругу прошел Марко Чеккинато, Егора Герасимова и Фернандо Вердаско.