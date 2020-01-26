Главный тренер петербургского «Зенита» Джоан Плаза поделился мнением о поражении от УНИКСа.

По словам Плазы, «Зенит» проиграл матч в третьей четверти из-за большого числа совершенных подряд ошибок, будь то плохие передачи или плохие броски.

Плаза отметил, что причины можно искать в усталости, но в таком случае нужно лучше заботиться о мяче.

«Можно найти причины в сложном графике, но это будут не причины, а отговорки», – сказал Плаза, слова которого приводит официальный сайт Лиги ВТБ.

Напомним, в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ петербургский «Зенит» дома потерпел поражение от казанского УНИКСа со счетом 75:86 (27:24, 22:13, 13:31, 13:18).

Следующий матч сине-бело-голубые проведут 30 января против «Барселоны» на выезде в рамках Евролиги. В Единой лиге ВТБ «Зенит» 2 февраля дома сыграет с «Калевом».