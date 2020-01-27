Защитник петербургского СКА Игорь Ожиганов поделился мнением о победе над нижегородским «Торпедо».

По словам Ожиганова, первые два периода СКА доминировал, у армейцев получалось разрушать давление соперников и выходить из зоны.

Он отметил, что при 4:1 уже начались какие-то вольности и провалы.

«Создали проблемы на свою задницу – так это можно назвать», — сказал Ожиганов, слова которого приводит официальный сайт СКА.

Напомним, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА дома одержал победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 4:3.

После 52 матчей команда Алексея Кудашова идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 73 очка. Подопечные Дэвида Немировски занимают седьмую строчку на Западе с 56 баллами.