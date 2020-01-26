Известный американский баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе.

Об этом сообщает Mirror. По информации источника, 41-летний экс-баскетболист и еще четыре пассажира находился на борту вертолета, который потерпел крушение в Калифорнии.

Отметим, Коби Брайант на протяжении всей карьеры выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс». Он играл в составе этой команды с 1996 по 2016 год. Всего баскетболист провел 1346 матчей в Национальной баскетбольной ассоциации.

Брайант является пятикратным чемпионом НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010) и двукратным обладателем золотых медалей Олимпийских игр в составе сборной США (2008, 2012).

Атакующий защитник 18 раз принимал участие в Матчах всех звезд НБА. Это было в 1998 году, а затем с непрерывно с 2000-го по 2016-й.