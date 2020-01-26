Нападающий «Зенита» Малком рассказал об адаптации в команде и целях на остаток сезона.

По словам Малкома, ему очень комфортно в команде, так как он провели вместе с ней довольно много времени. Игрок отметил, у него пока не получается разговаривать со всеми из-за языкового барьера, но взаимопонимание у него со всеми одноклубниками на очень высоком уровне. Малком добавил, он надеется сыграть уже в первом официальном матче с «Локомотивом».

«Прямо сейчас моя цель — восстановиться на сто процентов, стать важным игроком для команды и войти в историю «Зенита», — сказал Малком, слова которого приводит YouTube-канал «Зенита».

Напомним, Малком пополнил состав «Зенита» летом 2019 года, его трансфер из «Барселоны» обошелся в 40 миллионов евро. Практически сразу после перехода он получил серьёзное мышечное повреждение и не играл в первой части сезона.