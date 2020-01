В интернете появились фотографии с места крушения вертолета, в котором погиб баскетболист Коби Брайант.

Как сообщается в Twitter LA County Sheriffs, это случилось в Калабасасе. Причина авиакатастрофы в данный момент выясняется. Отмечается, что информацию о гибели пяти человек, находившихся в вертолете, подтвердили в правоохранительных органах Лос-Анджелеса.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020