СКА обыграл «Торпедо», «Зенит» уступил УНИКСу, «Ливерпуль» сыграл вничью с клубом третьего дивизиона. Эти и другие новости — в дайджесте от Nevasport.

Фийон-Майе выиграл масс-старт в Поклюке, Логинов — худший из россиян

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе завоевал золотую медаль в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).

Эберг выиграла масс-старт в Поклюке, Миронова — 19-я

Шведская биатлонистка Ханна Эберг завоевала золотую медаль в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).

СКА обыграл «Торпедо», Морозов набрал два очка

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА дома одержал победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 4:3.

«Авангард» одержал седьмую победу подряд и вышел в плей-офф Кубка Гагарина

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 6:1.

«Зенит» уступил УНИКСу в Единой Лиге ВТБ

В матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ петербургский «Зенит» дома потерпел поражение от казанского УНИКСа со счетом 75:86 (27:24, 22:13, 13:31, 13:18).

«Ливерпуль» сыграл вничью с клубом третьего английского дивизиона

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Ливерпуль» в гостях сыграл вничью с «Шрусбери Таун» со счетом 2:2.

СМИ: Коби Брайант погиб во время крушения вертолета

Известный американский баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе.