Появились новые подробности с места крушения вертолета, которое унесло жизнь легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта.

Об этом сообщает агентство новостей TMZ.

Одной из пассажирок разбившегося вертолета баскетболиста была его дочь, 13-летняя Джанна Мария. Также на борту находилась девушка, с которой дочь Брайанта играла в одной баскетбольной команде, Алисса, а также ее семья — Кери и Джон Альтобелли. Сам вертолет держал путь на матч команды, за которую играли Алисса и Джанна. Помимо этого в аварии также погибла ассистентка тренера детской баскетбольной команды Кристина Мозер.

Напомним, крушение вертолета произошло вчера, 26 января, близ города Калабасас в штате Калифорния.

Баскетбольную карьеру Коби Брайант завершил в 2016 году, всю карьеру он провел в «Лос Анджелес Лейкерс».