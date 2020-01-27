Российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева высказала мнение об очередном этапе Кубка мира для российских биатлонистов, который прошел без подиумов для команды.

Слова Зайцевой приводит портал «Матч ТВ». Эксперт отметила, что для правильных выводов необходимо находиться рядом со сборной. «Не знаю, наезжать на ребят или поддержать их», — заявила Зайцева, отметив, что сейчас российская команда переживает очевидный спад. Также эксперт отметила, что российским биатлонистам тяжело с психологической точки зрения, поскольку на них давят и ждут от них высоких результатов.

Как считает Зайцева, соперники России по возрастающей ведут подготовку к чемпионату мира, а россияне подвелись хорошо к старту Кубка мира. «По-хорошему, после спада должен быть подъем к чемпионату мира», — считает Зайцева.

Напомним, на протяжении 26 гонок Кубка мира биатлонисты сборной России не попадают в тройку сильнейших.