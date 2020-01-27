Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказал свое мнение по поводу возможных успехов сборной России по биатлону на грядущем чемпионате мира в Антхольце.

Драчев заявил, что повторить результат прошлогоднего чемпионата мира в Эстерсунде — три медали — реально. «Мы ведь буквально месяц назад бегали-прыгали, обыгрывали многие страны. Посмотрим», — отметил глава СБР, добавив, что сейчас команда разобралась в причинах неудач и постарается исправить свои ошибки.

По мнению Драчева, к позитивным моментам выступлений на Кубке мира можно отнести большое количество четвертых мест. «Да, на большее пока не хватает, но мы выяснили, в чем была основная проблема таких результатов», — заключил Драчев, подчеркнув, что на сборах вместе с тренерами будет исправлять ситуацию.

Напомним, на Кубке мира последние 26 гонок российские биатлонисты завершали вне тройки сильнейших.