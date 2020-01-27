Аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси отреагировал на гибель американского баскетболиста Коби Брайанта.

Легенде баскетбола Месси посвятил пост в «Инстаграме».«У меня нет слов…», — написал футболист, отметив, что вся его любовь сейчас направлена семье и друзьям Коби. Месси отметил, что ему было приятно встретиться с Брайантом и провести время вместе. «Ты был гением, как и немногие другие», — заключил Месси.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leo Messi (@leomessi) 26 Янв 2020 в 2:40 PST

Напомним, Коби Брайант и его дочь, а также еще семь человек погибли вчера, 26 января, в результате крушения вертолета близ города Калабасас, Калифорния, США. Коби Брайанту был 41 год, карьеру баскетболиста он завершил в 2016 году, 20 лет отдав выступлениям за «Лос-Анджелес Лейкерс».