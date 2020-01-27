Российская теннисистка Вероника Кудерметова покинула розыгрыш Australian Open в женском парном разряде, дойдя до третьего круга.

В матче третьего круга она вместе с американкой Элисон Риске уступила паре Арина Соболенко/Элизе Мертенс. Встреча прошла на шоукорте номер три в «Мельбурн Парке» и завершилась со счетом 7:5, 3:6, 2:6. Риске и Кудерметова на пару всего один раз подали навылет, также на их счету четыре двойных ошибки. Мертенс и Соболенко совершили семь эйсов на двоих и ошиблись на подаче также четыре раза.

Соперницы Соболенко и Мертенс определятся уже сегодня в матче Чань Латиша/Чань Хаочин — Моника Никулеску/Мисаки Дои.

Отметим, в одиночном разряде Вероника Кудерметова вылетела с Открытого чемпионата Австралии уже в первом круге, уступив в трех сетах представительнице Испании Саре Соррибес-Тормо.