Российский фигурист, олимпийский чемпион игр в Сочи Никита Кацалапов поделился эмоциями после победы на чемпионате Европы в танцах на льду в паре с Викторией Синициной.

«Вы знаете, хочется пойти дальше работать», — отметил Калапов, чьи слова приводит портал «Матч ТВ». По мнению фигуриста, их паре еще есть что улучшить, поэтому хочется уже начать подготовку к чемпионату мира в Канаде.

Кацалапов обрадован тем, что многим их с Синициной танец оказался пролетевшим на одном дыхании, однако их пара хочет еще больше и лучше. «У нас сейчас все начало получаться, стали сами иначе чувствовать эту программу», — заявил Кацалапов.

Напомним, Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали чемпионами Европы на турнире в Граце, обыграв пятикратных чемпионов Европы из Франции Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона, которые пять лет подряд не отдавали золото.