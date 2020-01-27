Американский фигурист Нейтан Чен в четвертый раз в карьере выиграл чемпионат США в мужском одиночном катании. Турнир прошел в городе Гринсборо, Северная Каролина.

За две программы Чен получил от судей 330,17 балла, 216,04 из которых — за произвольную программу с четырьмя четверными прыжками. Второе место занял Джейсон Браун, в сумме за две программы набравший 292,88 балла. В произвольной программе Браун предпринял попытку исполнить четверной тулуп, но из-за большого недокрута судьи оценили его как тройной тулуп.

Бронзовую награду завоевал Томоки Хиваташи, набравший 278,08 балла. Винсент Чжоу занял четвертое место, Алексей Красножон — шестой.

Отметим, Нейтан Чен в этом году пропускает чемпионат четырех континентов, он выступит в составе сборной США на чемпионате мира.