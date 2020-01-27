Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о том, какие у нее ближайшие планы после возвращения с чемпионата Европы в австрийском Граце.

Слова Щербаковой цитирует портал «Матч ТВ». «Я приеду и стану раскатывать новые коньки, потому что времени до соревнований будет чуть больше», — рассказала фигуристка. Щербакова добавила, что за первое время она планирует раскатать пару коньков, а дальше будет отрабатывать программы и учить новые элементы.

Щербакова также отметила, что на другие старты пока ехать не планирует. По словам фигуристки, когда в программах появилось много четверных прыжков, то тяжело провести сезон на одной паре. «Приходится подручными способами укреплять — скотчем заматываю, еще как-то», — отметила фигуристка.

Напомним, Анна Щербакова завоевала серебро чемпионата Европы по фигурному катанию в Граце.