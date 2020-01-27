Американский баскетболист, экс-игрок НБА Майкл Джордан отреагировал на новости о гибели легенды «Лос Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

Слова Джордана цитирует французское издание L’Equipe. Баскетболист до сих пор находится в шоке от известий о гибели Брайанта и его дочери Джанны.

«Словами не могут описать боль, которую чувствую. Я любил Коби, он был мне как младший брат», — заявил Джордан, отметив, что они часто разговаривали друг с другом и сейчас он будет скучать по этим разговорам.

По мнению Джордана, Брайант был одним из величайших игроков в истории баскетбола, а также творческим человеком и отличным отцом, любил свою семьи и гордился тем, что его дочь любит баскетбол.

Напомним, Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, США. Вместе с ним на борту находилась его 13-летняя дочь Джанна.