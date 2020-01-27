26 января в крушении вертолета трагически погиб легендарный баскетболист Коби Брайант. Несколько фактов о великом игроке, которые мало кому известны.

Был вратарем в Италии

В раннем детстве Коби вместе с семьей жил в Италии, и баскетболом там он занимался только в качестве развлечения — играл сам с собой на площадке. Однако площадку часто занимали футболисты, и Брайанту оставалось либо пойти домой, либо присоединиться к ним. Как самый высокий Коби играл в воротах.

Записал совместную песню с Шакилом О’Нилом

Именно голос Брайанта звучит в песне 3 X’s Dope на альбоме Шакила Respect 1998 года, хотя Мамба и не указан в исполнителях.

Тренировался с женской командой отца

Отец Коби — известный игрок прошлого Джо Брайант, выступавший за «Филадельфию», «Сан-Диего Клипперс» и «Хьюстон». Когда семья жила в Италии, Джо тренировал женскую команду. Коби тогда было 14 лет, он приходил на тренировку отца, и они играли вдвоем против пятерых девушек. Когда девушки поддавались будущей легенде, он подначивал их: «Ну, давай, что же ты не можешь с малышом справиться».

Дрался с партнером по команде

Несмотря на то, что Самаки Уокер был одним из самых близких приятелей Брайанта в «Лейкерс», однажды им пришлось подраться. Началось все с того, что Коби и Самаки шутили о деньгах, которые проспорил Кобе. Одна из реплик Уокера Брайанту пришлась не по душе, и он ударил его, попав в глаз. Уокер постарался ответить, но был неточен. К счастью, конфликт не получил развития, а быстро забылся.

Коби разработал именные кроссовки, опираясь на футбольный опыт

Получивший футбольный опыт в Италии Брайант разработал дизайн баскетбольной обуви, опираясь на футбольные бутсы. Именно по этой причине он сделал именные кроссовки низкими — ему так было больше по вкусу. Кроме того, Мамба принял участие и в разработке конфигурации обуви совместно с Nike. Так, он предложил компании срезать пару миллиметров с подошвы, что ускорило его шаг на сотые доли секунды.

Родители Брайанта не пришли на его свадьбу

Семья Коби Брайанта была недовольна его выбором невесты — им не нравилось, что Коби решил жениться на латиноамериканке, да еще и так рано — в 21 год. Родители Коби жили недалеко от него, но не общались с ним до рождения первенца, а это почти два года.

После возвращения из Италии не мог набрать на одного очка за 25 матчей

По возвращении Брайанта в Филадельфию он начал играть в местной лиге, где далеко не сразу сумел адаптироваться. Если в Италии он был звездой, то в Филадельфии за 25 матчей не смог набрать ни единого очка.

В школе Коби выступал под 33-м номером в честь отца

24-й номер Коби носил на майке лишь один сезон школьной карьеры, после чего баскетболист сменил его на 33-й — под таким номером в школе играл Джо Брайант. В первом сезоне «Лейкерс» оба любимых номера Коби были заняты, и потому он взял 8 в честь кумира Майка Д’Антони.

Однажды пришел на тренировку сборной США на семь часов раньше

Тренер по физподготовке сборной рассказывал, что перед Олимпиадой Коби позвонил ему с просьбой помочь на тренировке. Все бы ничего, но звонок раздался в четыре часа утра. Тренер позанимался с ним час и отправился спать, а в 11 вернулся на командную тренировку, где все еще занимался Брайант, который с площадки так и не ушел.

Коби был близким другом Майкла Джексона

Как говорил сам Коби, тот психологический настрой, который есть у него, идет не от спортсменов, его предопределило общение с Майклом.

«Он рассказывал мне, как готовится к выступлениям, как готовится к съемкам. И я впитал все это», — говорил Брайант.