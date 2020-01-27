Спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорф высказал критическое мнение по поводу российского триумфа в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Граце.

Слова Дёнсдорфа цитирует портал издания Süddeutsche Zeitung. По мнению спортивного директора ФФКГ, спорт живет конкуренцией, а поскольку сейчас в женском фигурном катании её нет, то и для спорта это не очень полезно.

«Для меня это слишком по-детски. Я не думаю, что это так хорошо для спорта», — отметил Дёнсдорф, сравнив ситуацию в фигурном катании в России с «фабрикой» и приведя в пример карьеру 17-летней Алины Загитовой, которая в декабре приостановила карьеру, к этому моменту уже выиграв все.

Напомним, чемпионкой Европы стала Алена Косторная, серебро — у Анны Щербаковой, бронза — у Александры Трусовой.