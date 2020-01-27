Экс-тренер сборной России по биатлону Владимир Барнашов рассказал о состоянии Александра Логинова после шести этапов Кубка мира по биатлону в сезоне-2019/20.

В интервью порталу «Известия» Барнашов отметил, что сейчас Логинова беспокоит не только поврежденный осенью локоть, но и спина. «Я часто общаюсь с его личным тренером Александром Касперовичем и могу сказать, что у него действительно есть проблемы со здоровьем», — заявил Барнашов, добавив, что в противном случае Логинов бы достигал гораздо более высоких результатов.

«Теперь всё зависит от искусства врачей и тренеров, чтобы они смогли помочь ему как можно лучше восстановиться», — сказал тренер, добавив, что в таком случае Логинов бы смог составить конкуренцию лучшим биатлонистам сезона.

Отметим, Александр Логинов сейчас идет на шестом месте в общем зачете Кубка мира по биатлону.