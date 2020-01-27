Женская теннисная ассоциация WTA разрешит тренерам делать подсказки своим теннисисткам прямо с трибун. Информацию об этом сообщает агентство ESPN.

Согласно информации СМИ, сезон-2020 станет испытательным периодом для данного правила, впервые его можно будет применять с турниров в Дубае (17-29 февраля) и в Будапеште (17-23 февраля).

Представители WTA также пояснили, почему было решено снять запрет на подсказки тренеров во время матча. Согласно заявлению организации, тренеры и так подсказывают своим подопечным в играх, в следить за тем, чтобы текущий запрет на подсказки выполнялся, очень трудно.

Отметим, ранее запрещено было подсказывать с трибун как с помощью вербальных сигналов, так и с помощью невербальных (жестов, звуков)