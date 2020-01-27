Российский теннисист Даниил Медведев уступил швейцарцу Стэну Вавринке в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Встреча заняла пять сетов, теннисисты провели на корте «Маргарет Корт Арена» в Мельбурн-Парке три часа и 29 минут. Счет по партиям — 2:6, 6:2, 6:4, 6:7, 2:6 в пользу Вавринки. В четвертом сете швейцарец одержал победу на тай-брейке со счетом 7:2.

На счету Медведева в матче 19 подач навылет, его соперник сделал на одну меньше. Медведев совершил две двойных ошибки за весь матч, Вавринка — всего одну.

Следующим соперником Вавринки на Открытом чемпионате Австралии станет победитель пары Андрей Рублев — Александр Зверев. Этот матч будет сыгран позже.

Ранее с турнира в одиночном разряде вылетел россиянин Карен Хачанов.