Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин и его ассистент Александр Бойков вошли в тренерский штаб взрослой национальной команды.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. Отмечается, что оба специалиста будут продолжать работу в молодежной команде. Кроме того, соглашение Брагина в качестве тренера системы ФХР продлили до февраля 2022 года. Также известно, что тренеры Александр Савченков и Анвар Гатиятулин продолжат работу в штабе сборных команд России.

Отметим, состав сборной России на Шведские игры объявят 28 января.

Ранее сообщалось, что российские форварды Александр Овечкин и Евгений Малкин попали в символические сборные десятилетия по версии НХЛ. Нападающий «Вашингтона» Овечкин угодил в первую сборную, Малкин занял место во второй пятерке.