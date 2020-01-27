Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предложил радикальные меры по улучшению конкурентоспособности российских биатлонистов.

Слова Тихонова приводит агентство ТАСС. По словам эксперта, если руководству Союза биатлонистов России хватит ума, то оно незамедлительно выгонит тренеров команды и займется восстановлением спортсменов.

«Они же просто никакие, еле передвигают ногами. Нынешний тренерский штаб — уровень дворовой команды», — сказал Тихонов, добавив, что за свои слова он отвечает, а руководство СБР врет непонятно от чего.

По словам Тихонова, когда он руководил СБР, то у него не было звезд в команде, однако он знал, как подводить спортсменов к соревнованиям, поскольку сам был биатлонистом и выступал на тех же трассах.

Напомним, в Поклюке сборная России по биатлону установила анти-рекорд: 26 гонок подряд без медалей.