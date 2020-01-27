Президент США Дональд Трамп отреагировал на новости от гибели легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта.

Трамп в своем посте в «Твиттере» отметил, что вместе со своей женой Меланией выражает самые сердечные соболезнования супруге баскетболиста Ванессе Брайант и всей семье. «Несмотря на то, что Коби Брайант был одним из по-настоящему великих баскетболистов всех времен, он только начинал жить», — написал Трамп, добавив, что Брайант очень любил свою семьи и мел сильное стремление к будущему.

Президент США также отметил, что еще более опустошительным гибель Брайанта делает тот факт, что в разбившемся вертолете находилась и его дочь Джанна.

Напомним, личный вертолет Коби Брайанта разбился вчера, 26 января, в Калифорнии близ города Калабасас.