В Граце завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Из 12 медалей турнира россияне завоевали 10, увезя, в том числе, все австрийское золото. Триумфаторы? Нет сомнений, однако не стоит так громко праздновать: главный старт сезона еще впереди, а общий уровень европейского фигурного катания оставляет желать лучшего.

О результатах чемпионата Европы по фигурному катанию — в обзоре Nevasport.

От перестановки мест слагаемых…

Конкуренция на чемпионате России в женском одиночном катании явно была выше, чем на текущем чемпионате Европы. Для этого даже не нужно смотреть прокаты: можно просто взглянуть на титанические разрывы в турнирной таблице. После турнира в Красноярске подиум вновь перемешался: золото вновь у Алены Косторной, Щербакова уступила совсем немного и осталась с серебром, а Трусова продолжает выкашивать бронзу.

«Слишком по-детски», — возмущаются в федерации фигурного катания Германии, а ученицы Тутберидзе между делом берут старт за стартом. Не их вина, что в Европе пока мало кто может показать чистый прокат даже с тройными прыжками.

Однако видно, что сами девушки уже устали — без падений не обошлась даже стабильная Алена Косторная, а Александра Трусова даже с тремя четверными не смогла собраться на прокат и дважды свалилась. Подготовку к чемпионату мира нужно будет выстроить очень мудро, ведь на мировой арене будут выступать конкурентки посильнее европеек.

Отсутствие конкурентов

С завидным преимуществом по баллам золото в мужском одиночном катании завоевал Дмитрий Алиев. Впервые за долгое время оба проката он выполнил без падений, а в произвольной вообще откатал практически безупречно.

Главное сопротивление российским фигуристам должен был оказать француз Кевин Аймоз, которого уже заочно записали в фавориты турнира после медали в финале Гран-при, но он не показали ничего. Ноль чистых прыжковых элементов в короткой программе, непопадание в произвольную и провал, которого от француза никто не ожидал. Борьбы Алиева с Александром Самариным тоже не вышло: короткая программа слишком далеко разнесла конкурентов в таблице, а Самарин, в итоге, и в произвольной наошибался.

Главные же конкуренты в мужском катании сейчас растут совсем не в Европе — Ханю с Ченом набирают за 300 баллов, а к ним подступают и другие конкуренты из США и Японии.

В танцах и парах выиграна битва, но не война

Главной сенсацией турнира стало свержение с европейского трона танцевальной пары из Франции Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон. Откровенно говоря, эти фигуристы выдали два не самых лучших проката в сезоне, разница в 0,14 балла — лишь цифра, которая мало что значит.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов же катались с воодушевлением, легко и вдохновенно, самое главное — они страстно хотели выиграть. Пападакис и Сизерон же скорее выступали по привычке, нежели с горящими глазами. Борьба за мировой трон открыта — но Синициной/Кацалапову не стоит расслабляться, ведь впредь французы будут только злее и получат дополнительную мотивацию. Тем более, на мировом первенстве к французам добавятся еще две американские пары, которые также включатся в борьбу.

Александра Бойкова с Дмитрием Козловским реабилитировались за финал Гран-при и лихо выиграли золото чемпионата Европы, мимоходом побив мировой рекорд по баллам за короткую программу. Но локомотив парного катания в мире — это Китай, и за ним еще нужно угнаться. Евгения Тарасова и Владимир Морозов пока только ищут себя — надеемся, найдут уже к чемпионату мира.