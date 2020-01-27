Генеральный директор стадиона «Газпром-Арена» Владимир Литвинов заявил о том, что сооружение можно считать готовым к проведению футбольных матчей чемпионата Европы 2020 года.

Слова Литвинова цитирует агентство ТАСС. По мнению Литвинова, с точки зрения требований Союза европейских футбольных ассоциаций стадион «Газпром-Арена» практически готов по сравнению с другими аренами турнира. Готовность стадиона в процентах Литвинов оценивать не стал.

«Требования к стадиону формируются организаторами вплоть до самого мероприятия», — отметил Литвинов, добавив, что по классификации рисков УЕФА, никаких вопросов в «красно-оранжевой» зоне у стадиона нет, почти все — в «зеленой». «Есть открытые вопросы, например, по обеспечению безопасности до и в период мероприятия, логистике», — сказал Литвинов, добавив, что над всеми этими вопросами сейчас проводится активная работа.

Напомним, на стадионе «Газпром-Арена» пройдут 3 матча группового этапа, а также один четвертьфинал.