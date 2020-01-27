Российская теннисистка Мария Шарапова выразила соболезнования в связи с гибелью в авиакатастрофе легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта.

Баскетболисту Шарапова посвятила пост в «Твиттере», она выложила фотографию спортсмена вместе с дочерью, которая также погибла при крушении вертолета. «Коби и Джиджи. Это невероятно сложно осознать», — написала Шарапова.

Также теннисистка отметила, что будет вечно благодарна баскетболисту за его помощь. «Я никогда не забуду твою щедрость и время, которое ты мне уделил в один из самых сложных для меня периодов», — написала Шарапова, добавив, что ее сердце сейчас находится с семьей Брайанта.

Напомним, Коби Брайант и его дочь Джанна, а также еще семь человек погибли при крушении личного вертолета баскетболиста близ Лос Анджелеса — в городе Калабасас, Калифорния.